Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IFQ: на Украине пропало почти 800 тыс. единиц оружия

Более чем за четыре года конфликта с полей сражения на Украине исчезло почти 800 тыс. единиц оружия, и сформировался отдельный черный рынок. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что итальянская мафиозная группировка «Коза Ностра» стремится пополнить свой арсенал за счет оружия, пропавшего на Украине. Прокурор Палермо Маурицио де Лучия подтвердил, что итальянским правоохранителям известно об интересе мафии к современному оружию, которое появилось на черном рынке в результате конфликта на Украине.

IFQ пишет, что две недели назад прокуратура Палермо задержала 22 человека, которых обвиняют в принадлежности к «банде калашниковых»: для вымогательства они используют автоматы Калашников. В Палермо эти автоматы доставляются через посредников из стран, ранее входивших в Югославию.

Согласно IFQ, это подтверждает предположения, высказанные в 2022 году Европолом и Евроюстом: мафиозные группировки активно проникают на черный рынок оружия, который сформировался в ходе конфликта на Украине.

Военные склады в Киеве похожи на решето, отмечает итальянская газета.

По данным Министерства внутренних дел Украины, опубликованным порталом Opendatabot, с 2022 года было утеряно или похищено 780 465 единиц оружия, или 66% от общего количества утраченного и похищенного на Украине оружия, оцениваемого в 1,17 млн единиц.

С 2024 года показатель начал расти, и текущий год может стать рекордным. Только за первые пять месяцев 2026 года было похищено 149 000 единиц оружия — почти столько же, сколько за весь 2025 год.

Чаще всего похищают и теряют автоматы (252 369), охотничьи ружья (210 712) и карабины (102 616). Безусловный антилидер — автомат АК-74: каждая четвертая запись в реестре касается именно этой модели.

Почти половина утраченного и похищенного оружия приходится на Николаевскую (169 172) область, Киев (104 864) и ДНР (86 188).

Украинские СМИ сообщают, что с марта по май 2026 года спецслужбы Украины провели как минимум три операции, в результате которых были арестованы военнослужащие и бывшие военнослужащие. Их обвинили в попытке продажи боеприпасов, мин, автоматов и гранатометов, похищенных с фронта.

Однако Украинский центр по борьбе с дезинформацией назвал ложью версию о перепродаже западного оружия, похищенного на Украине, на черном рынке. А организация «Глобальная инициатива по борьбе с международной организованной преступностью», которая отслеживает потоки оружия с 2023 года, не зафиксировала «подтвержденных случаев незаконного оборота оружия».

Тем не менее в странах Северной Европы принимаются превентивные меры. Польская полиция, например, прогнозирует рост нелегального оборота вооружений по завершении конфликта на Украине.

В свою очередь, Генеральный директорат по миграции и внутренним делам Еврокомиссии в докладе для профильной рабочей группы Совета ЕС подчеркнул, что в Европе «должны быть готовы», так как преступные группировки продолжают торговать оружием, вывезенным с Украины.

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше