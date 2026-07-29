IFQ: на Украине пропало почти 800 тыс. единиц оружия

В статье говорится, что итальянская мафиозная группировка «Коза Ностра» стремится пополнить свой арсенал за счет оружия, пропавшего на Украине. Прокурор Палермо Маурицио де Лучия подтвердил, что итальянским правоохранителям известно об интересе мафии к современному оружию, которое появилось на черном рынке в результате конфликта на Украине.
IFQ пишет, что две недели назад прокуратура Палермо задержала 22 человека, которых обвиняют в принадлежности к «банде калашниковых»: для вымогательства они используют автоматы Калашников. В Палермо эти автоматы доставляются через посредников из стран, ранее входивших в Югославию.
Согласно IFQ, это подтверждает предположения, высказанные в 2022 году Европолом и Евроюстом: мафиозные группировки активно проникают на черный рынок оружия, который сформировался в ходе конфликта на Украине.
По данным Министерства внутренних дел Украины, опубликованным порталом Opendatabot, с 2022 года было утеряно или похищено 780 465 единиц оружия, или 66% от общего количества утраченного и похищенного на Украине оружия, оцениваемого в 1,17 млн единиц.
Чаще всего похищают и теряют автоматы (252 369), охотничьи ружья (210 712) и карабины (102 616). Безусловный антилидер — автомат АК-74: каждая четвертая запись в реестре касается именно этой модели.
Украинские СМИ сообщают, что с марта по май 2026 года спецслужбы Украины провели как минимум три операции, в результате которых были арестованы военнослужащие и бывшие военнослужащие. Их обвинили в попытке продажи боеприпасов, мин, автоматов и гранатометов, похищенных с фронта.
Однако Украинский центр по борьбе с дезинформацией назвал ложью версию о перепродаже западного оружия, похищенного на Украине, на черном рынке. А организация «Глобальная инициатива по борьбе с международной организованной преступностью», которая отслеживает потоки оружия с 2023 года, не зафиксировала «подтвержденных случаев незаконного оборота оружия».
В свою очередь, Генеральный директорат по миграции и внутренним делам Еврокомиссии в докладе для профильной рабочей группы Совета ЕС подчеркнул, что в Европе «должны быть готовы», так как преступные группировки продолжают торговать оружием, вывезенным с Украины.