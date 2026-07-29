IFQ: на Украине пропало почти 800 тыс. единиц оружия

В статье говорится , что итальянская мафиозная группировка «Коза Ностра» стремится пополнить свой арсенал за счет оружия, пропавшего на Украине. Прокурор Палермо Маурицио де Лучия подтвердил, что итальянским правоохранителям известно об интересе мафии к современному оружию, которое появилось на черном рынке в результате конфликта на Украине.

IFQ пишет, что две недели назад прокуратура Палермо задержала 22 человека, которых обвиняют в принадлежности к «банде калашниковых»: для вымогательства они используют автоматы Калашников. В Палермо эти автоматы доставляются через посредников из стран, ранее входивших в Югославию.

Согласно IFQ, это подтверждает предположения, высказанные в 2022 году Европолом и Евроюстом: мафиозные группировки активно проникают на черный рынок оружия, который сформировался в ходе конфликта на Украине.

По данным Министерства внутренних дел Украины, опубликованным порталом Opendatabot, с 2022 года было утеряно или похищено 780 465 единиц оружия, или 66% от общего количества утраченного и похищенного на Украине оружия, оцениваемого в 1,17 млн единиц.

С 2024 года показатель начал расти, и текущий год может стать рекордным. Только за первые пять месяцев 2026 года было похищено 149 000 единиц оружия — почти столько же, сколько за весь 2025 год.