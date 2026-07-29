В Калининградской области на заправках «Балтнефти» начинают продажу бензина АИ-95. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.
Сегодня «Балтнефть» начинает продажу 95-го бензина. А с 1 августа в регионе снимаем ограничения на отпуск топлива на всех АЗС «Балтнефти», включая заправку в канистры, — сообщил глава региона.
Ранее ограничения на продажу топлива сняли на заправках «Лукойла». С 1 августа лимиты уберут на АЗС «Сургутнефтегаза».
В июне 2026 года в Калининградской области, как и в других регионах России, возникли проблемы с топливом. На заправках ввели ограничения на покупку бензина и дизеля. На АЗС начали собираться огромные очереди.
Ситуацию в регионе обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Он поддержал предложение о поставках дополнительного объёма топлива в Калининградскую область. Правительство РФ включило регион в список приоритетных получателей нефтепродуктов. К настоящему времени ситуация улучшилась.