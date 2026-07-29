ЦРТС ищет подрядчика для обслуживания и ремонта комплексов интеллектуального управления на светофорах

ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» ищет подрядчика для оказания услуг по техническому обслуживанию и аварийно-восстановительному ремонту комплексов интеллектуального управления на светофорных объектах (СО) в Нижегородской городской агломерации, обеспечение его работоспособности и исправного состояния, выполняемых по заявкам. Данные об этом опубликованы на госзакупках.
Речь о 29 светофорных объектах — на улицах Белинского, Родионова, Ванеева, на Казанском шоссе. Как сказано в техническом задании, исполнитель должен, например, обеспечить круглосуточное работоспособное и полностью исправное состояние комплексов интеллектуального управления светофорных объектов. Необходимо обеспечивать корректные и качественные настройки, а также оперативно выполнять аварийно-восстановительный ремонт, производить очистку от любых видов загрязнений. Срок окончания подачи заявок — 3 августа.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что 14 светофорных объектов на улице Ванеева, Южном шоссе и улице Веденяпина в Нижнем Новгороде планируют модернизировать в 2027 году.