ЦРТС ищет подрядчика для обслуживания и ремонта комплексов интеллектуального управления на светофорах

ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» ищет подрядчика для оказания услуг по техническому обслуживанию и аварийно-восстановительному ремонту комплексов интеллектуального управления на светофорных объектах (СО) в Нижегородской городской агломерации, обеспечение его работоспособности и исправного состояния, выполняемых по заявкам. Данные об этом опубликованы на госзакупках.