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В Зеленокумске Ставропольского края благоустроили бульвар

Специалисты обновили территорию на улице Зои Космодемьянской.

Реконструкцию бульвара на улице Зои Космодемьянской завершили в Зеленокумске Ставропольского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.

Общая площадь обновленной территории составила около 6 тыс. кв. м. Там уложили брусчатку, установили скамейки и цветочные вазоны, сделали велопарковки, заменили бордюры и опоры освещения, смонтировали светодиодные светильники. Украшениями бульвара стали 12 световых многогранников и арт-объект «Зеленокумск любит тебя!». Также у входа в школу № 1 установлен бюст Зои Космодемьянской.

«Благодаря поддержке края и федерального центра в Зеленокумске за последние годы реализованы три крупных проекта благоустройства. Это бульвар Аграриев, а также скверы у Дворца культуры имени Усанова и на Пожарке. Впереди — “Зеленый остров”, который жители выбрали рейтинговым голосованием», — отметил глава Советского округа Сергей Гультяев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.