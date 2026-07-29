В 10 муниципалитетах Башкирии сохраняются перебои с бензином

На перебои жаловались и жители Приютово, где днем возле местных АЗС ожидали около 20 машин. На одной из заправок в наличии были все виды топлива. АЗС на улице Комсомольской закрыли на неделю для промывки резервуаров, еще на одной заправке оставалось только дизельное топливо.