На юго-западе Амазонии нашли сотни геоглифов древней цивилизации индейцев

Как отмечают исследователи, это, в свою очередь, говорит о том, что в этом регионе могло обитать порядка 1,25−3 млн человек во время пика расцвета цивилизации реки Акри в 100−300 годах н.э., что существенно больше текущих оценок численности населения всего бассейна Амазонки в доколумбову эру. Это говорит о том, что и размеры популяций коренных народов, и их влияние на облик Южной Америки в доколониальную эру могут сильно недооцениваться, подытожили исследователи.