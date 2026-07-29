На юго-западе Амазонии нашли сотни геоглифов древней цивилизации индейцев

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Европейские и бразильские археологи обнаружили в штатах Акри и Амазонас в Бразилии почти четыре сотни ранее неизвестных геоглифов — гигантских наземных «рисунков» древней индейской цивилизации, похожих по форме на абстрактные геометрические фигуры. Их открытие указывает на наличие десятков тысяч подобных структур в джунглях Амазонии, пишут ученые в статье в научном журнале Nature.
«На юго-западе Амазонии ранее было найдено множество рукотворных геометрических узоров. Их обнаружение указало на то, что в доколониальную эпоху здесь существовала цивилизация, способная строить монументы. Мы впервые использовали лазерные радары для оценки общего числа этих геоглифов, и открыли свидетельства того, что их число, а также масштабы связанной с ними цивилизации, сильно недооцениваются», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа бразильских и европейских археологов под руководством профессора Хельсинкского университета (Финляндия) Мартти Пярссинена в рамках проекта, посвященного изучению так называемой цивилизации реки Акри, которая существовала в Амазонии в античную эпоху и начале средних веков. О ее существовании ученые узнали лишь два десятилетия назад, когда вырубки лесов на юго-западе Бразилии раскрыли существование гигантских геоглифов, построенных древними индейцами.
Точные масштабы этой цивилизации, как и число этих абстрактных узоров и рисунков, площадь некоторых из которых достигает несколько десятков гектар, оставались до настоящего времени загадкой для историков и археологов, так как большинство геоглифов скрыто под кроной деревьев в амазонских джунглях. Для их поиска и изучения ученые совершили серию экспедиций в бразильские штаты Акри и Амазонас, в рамках которых исследователи изучили местные джунгли при помощи дронов, оснащенных лазерными радарами.
В общей сложности, археологи изучили около 4,4 тыс. кв. км территории этих регионов Амазонии, что позволило им обнаружить и изучить 432 геоглифа, подавляющее большинство из которых — 396 объектов — ранее не было известно. Это открытие стало большой неожиданностью для исследователей, так как оно указывает, что на территории региона Акри может скрываться порядка 24−30 тыс. гигантских наземных рисунков.
Как отмечают исследователи, это, в свою очередь, говорит о том, что в этом регионе могло обитать порядка 1,25−3 млн человек во время пика расцвета цивилизации реки Акри в 100−300 годах н.э., что существенно больше текущих оценок численности населения всего бассейна Амазонки в доколумбову эру. Это говорит о том, что и размеры популяций коренных народов, и их влияние на облик Южной Америки в доколониальную эру могут сильно недооцениваться, подытожили исследователи.