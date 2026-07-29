Экс-глава депо получил 7,5 лет колонии и штраф 5 млн в Нижнем Новгороде

Суд приговорил Рассказова к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 5 млн рублей и запретом занимать руководящие должности на 4 года. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.