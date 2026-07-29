Экс-глава депо получил 7,5 лет колонии и штраф 5 млн в Нижнем Новгороде

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшему начальнику вагонного ремонтного депо Дмитрию Рассказову. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Суд установил, что экс-руководитель получал коммерческий подкуп за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, приемку некачественных услуг и заключение дополнительных соглашений. Общий ущерб компании АО «ВРК-1» от мошеннических действий превысил 10 млн рублей. Кроме того, обвиняемый присвоил более 6 тысяч литров служебного топлива и приобрел автомобиль по заниженной цене.
Суд приговорил Рассказова к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 5 млн рублей и запретом занимать руководящие должности на 4 года. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что за махинации с городовыми сотрудника нижегородской АНО лишили премии.