Создан материал для подзарядки дронов лазером во время полета

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Китайские физики разработали новый материал на базе перовскитов и наночастиц из сурьмы и селена, который способен необычайно эффективно преобразовать излучение зеленого лазера в электрическую энергию. Высокий КПД фотоэлементов на базе этого материала позволяет подзаряжать аккумуляторы беспилотников прямо в процессе полета, пишут исследователи в статье в научном журнале Matter & Light.
«Представьте, что в будущем дронам, которые используются для мониторинга обстановки в лесах, наблюдений за природными катастрофами или доставки посылок, никогда не придется совершать посадку и простаивать для замены аккумуляторов. Наша разработка снимает один из главных барьеров для работы подобных летающих систем доставки грузов на большие расстояния», — заявил доцент Китайского университета гражданской авиации Хань Цзяньхуа.
По словам ученых, за последние десять лет физики разработали множество высокоэффективных солнечных батарей, способных преобразовать от четверти до трети света Солнца в электричество. Значительная часть из них построена на базе материалов, похожих по структуре на минерал перовскит, хорошо поглощающий свет благодаря тому, как внутри него расположены «кубы» из атомов металлов и восьмигранники из атомов кислорода.
Китайские физики выяснили, что КПД работы этих фотоэлементов можно сделать еще более высоким и поднять до отметки в 38,5%, если совместить перовскитные солнечные батареи с созданным им термоэлектрическим материалом на базе наночастиц из сурьмы и селена. Он позволяет решить одну из главных проблем этих устройств — существенное снижение в эффективности преобразования света в электричество в результате их перегрева.
Разработанный учеными наноматериал поглощает тепло, возникающее при взаимодействиях света и фотоэлемента, и преобразует его в электричество, а также способствует более равномерному прогреву устройства, что дополнительно повышает КПД устройства. Это позволяет использовать перовскитные батареи не только для поглощения солнечной энергии, но и передачи электричества при помощи концентрированных пучков лазерного излучения.
Для демонстрации этого ученые встроили прототип созданного ими фотоэлемента в модель беспилотника и попытались зарядить его при помощи зеленого лазера. Эти опыты показали, что каждый квадратный сантиметр нового устройства способен вырабатывать около 1,2 ватт энергии, чего в теории хватает не только для поддержания полета, но и подзарядки аккумуляторов БПЛА. В перспективе, это позволит быстро заряжать дроны, не спуская их на землю для смены батарей.