Создан материал для подзарядки дронов лазером во время полета

Для демонстрации этого ученые встроили прототип созданного ими фотоэлемента в модель беспилотника и попытались зарядить его при помощи зеленого лазера. Эти опыты показали, что каждый квадратный сантиметр нового устройства способен вырабатывать около 1,2 ватт энергии, чего в теории хватает не только для поддержания полета, но и подзарядки аккумуляторов БПЛА. В перспективе, это позволит быстро заряжать дроны, не спуская их на землю для смены батарей.