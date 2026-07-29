Новый корпус Областной детской больницы открылся после ремонта в «Квартале здоровья»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об открытии после капитального ремонта ещё одного корпуса Областной детской больницы в рамках проекта «Квартал здоровья». В двухэтажном здании разместится отделение боксированной педиатрии на 35 коек, предназначенное для помощи детям с трудно дифференцируемыми заболеваниями, а также патологиями органов пищеварения и дыхания, в том числе с муковисцидозом.
«Долгожданное событие — открываем после капремонта ещё один корпус Областной детской больницы в “Квартале здоровья”! В двухэтажном здании расположится отделение боксированной педиатрии на 35 коек. Здесь есть всё, чтобы помогать детям с трудно дифференцируемыми заболеваниями, а также патологиями органов пищеварения и дыхания, в том числе с муковисцидозом», — написал Никитин в своём канале в мессенджере MAX.
За последние три года на обновление больницы направлено уже более 3,2 млрд рублей, непосредственно в этот корпус инвестировано свыше 250 млн рублей. В здании реализованы сложные инженерные решения: созданы особые системы вентиляции, фильтрации и обеззараживания воздуха, бесконтактной подачи и отведения воды; боксы и боксированные палаты теперь соответствуют самым современным стандартам инфекционной безопасности.
«Всё, что мы делаем для здоровья и благополучия маленьких пациентов, отвечает приоритетам нацпроектов “Продолжительная и активная жизнь” и “Семья”, Народной программе. Благодарю Правительство и Минздрав России за поддержку нижегородского здравоохранения!» — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что масштабная реконструкция Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) в рамках «Квартала здоровья» рассчитана до 2028−2029 годов и оценивается в 9−10,1 млрд рублей, из которых 6,9 млрд — на ремонт и остальное — на оборудование. Всего в программу модернизации входит обновление восьми лечебных корпусов и нескольких зданий; работы ведутся без приостановки деятельности больницы.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин проверил обновленную в рамках нацпроекта Большемурашкинскую ЦРБ.