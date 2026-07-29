Новый корпус Областной детской больницы открылся после ремонта в «Квартале здоровья»

«Долгожданное событие — открываем после капремонта ещё один корпус Областной детской больницы в “Квартале здоровья”! В двухэтажном здании расположится отделение боксированной педиатрии на 35 коек. Здесь есть всё, чтобы помогать детям с трудно дифференцируемыми заболеваниями, а также патологиями органов пищеварения и дыхания, в том числе с муковисцидозом», — написал Никитин в своём канале в мессенджере MAX.