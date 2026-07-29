Работы по окраске телебашни стартуют в Нижнем Новгороде с 3 августа

В Нижнем Новгороде готовятся к масштабным работам по обновлению облика телебашни — с 3 августа по 30 сентября запланирована ее окраска. Работы будут вестись в светлое время суток, а при неблагоприятной погоде сроки могут продлить, сообщили в дирекции Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра.