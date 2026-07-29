Работы по окраске телебашни стартуют в Нижнем Новгороде с 3 августа

В Нижнем Новгороде готовятся к масштабным работам по обновлению облика телебашни — с 3 августа по 30 сентября запланирована ее окраска. Работы будут вестись в светлое время суток, а при неблагоприятной погоде сроки могут продлить, сообщили в дирекции Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра.
Телебашня, расположенная на улице Белинского, 9а, достигает 196 метров в высоту. Окраску выполнит специализированная подрядная организация, задействовав технологию промышленного альпинизма.
В дирекции Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра предупредили о возможных рисках: полностью исключить разлет частиц краски и защитного покрытия нельзя, а при сильном ветре их может разносить от основания башни.
Под потенциальное воздействие попадают улицы Белинского, Костина, Пушкина, Тимирязева, Крупской, Кулибина, Студеной, Новой, Короленко, а также территория Средного рынка — включая здания, сооружения, транспорт и пешеходов. Жителей и гостей города просят воздержаться от парковки автомобилей и прогулок на открытых участках в пределах этой зоны на период проведения работ.