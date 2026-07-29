Почти 13 тысяч новорожденных в Чечне прошли неонатальный скрининг

Неонатальный скрининг в медицинских организациях Чеченской Республики с начала года прошли 12 959 новорожденных, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Исследование проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Процедура выполняется в первые дни жизни ребенка. Исследование позволяет проверить младенцев на 38 тяжелых генетических заболеваний.
С начала года в результате исследований генетические отклонения подтверждены у 11 детей. Все они оперативно направлены на дополнительные обследования и взяты под постоянное медицинское наблюдение специалистов для назначения необходимой терапии.
Отметим, массовый неонатальный скрининг в регионе проводится бесплатно. Он охватывает пять основных групп наследственных заболеваний.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.