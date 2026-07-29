В Госдуме выступили за верифицированный доступ к интернету

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Анонимность в интернете способствует вербовке несовершеннолетних, и каждый пользователь должен знать, что по ту сторону экрана находится реальный человек, а не бот или фейк, заявил депутат Андрей Свинцов.
По его словам, решением проблемы может стать создание верифицированного интернета.
«Речь идет о том, что каждый человек, заходя в интернет, точно знает, что по ту сторону экрана тоже человек, а не бот или фейк. Если же собеседник предлагает пойти на преступление — его незамедлительно выявят. В то же время анонимность в некотором смысле способствует вербовке несовершеннолетних», — сказал Свинцов газете ВЗГЛЯД.
Свинцов также обратил внимание на игнорирование администрацией Telegram требований об удалении чат-ботов, связанных с украинскими спецслужбами, что, по его мнению, может быть связано с задержанием Павла Дурова во Франции и его вынужденными договоренностями с властями ЕС.
Депутат подчеркнул, что Дурову все равно придется работать в России легально, тем более что наше законодательство предъявляет несложные и логичные требования, которые, например, Roblox выполнил за несколько месяцев.
Ранее ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.