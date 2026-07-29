Бастрыкин потребовал доклад о состоянии дома в Кизеле

Жители дома, построенного в 1969 году, рассказали о проблемах с кровлей. По их словам, она давно пропускает воду. Из-за этого портится отделка в местах общего пользования, а влага может попасть на электропроводку и стать причиной короткого замыкания. В июле во время дождя вода также попала в одну из квартир.