Зимнее озеро в Калининграде перед благоустройством исследуют сапёры

Активные работы по благоустройству территории у Зимнего озера в Калининграде могут начаться в начале следующей недели. Об этом стало известно во время выездного совещания главы администрации Елены Дятловой во вторник, 29 июля.
Пока подрядчик готовится к выходу на объект, его акваторию проверяют сапёры. «Ведутся работы по разминированию территории. И второе — по приобретению материалов, для того, чтобы зайти и не стоять, а сразу же начать интенсивно действовать», — сказала Дятлова.
В мэрии назвали главные проекты для Калининграда на ближайшие годы.
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