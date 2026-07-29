Зимнее озеро в Калининграде перед благоустройством исследуют сапёры

Пока подрядчик готовится к выходу на объект, его акваторию проверяют сапёры. «Ведутся работы по разминированию территории. И второе — по приобретению материалов, для того, чтобы зайти и не стоять, а сразу же начать интенсивно действовать», — сказала Дятлова.