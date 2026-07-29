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Зимнее озеро в Калининграде перед благоустройством исследуют сапёры

Подрядчик закупает материалы, чтобы после выхода на объект сразу начать активную фазу.

Источник: Клопс.ru

Активные работы по благоустройству территории у Зимнего озера в Калининграде могут начаться в начале следующей недели. Об этом стало известно во время выездного совещания главы администрации Елены Дятловой во вторник, 29 июля.

Пока подрядчик готовится к выходу на объект, его акваторию проверяют сапёры. «Ведутся работы по разминированию территории. И второе — по приобретению материалов, для того, чтобы зайти и не стоять, а сразу же начать интенсивно действовать», — сказала Дятлова.

В мэрии назвали главные проекты для Калининграда на ближайшие годы.

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