Труженице тыла Валентине Шабановой из Калининграда исполнилось 100 лет

Ветеран Великой Отечественной войны получила поздравления от президента и губернатора. Она родилась в Алтайском крае, работала почтальоном и переехала в Калининград в 2014 году.
29 июля свой вековой юбилей отметила труженица тыла Валентина Николаевна Шабанова. Представители администрации Калининграда передали ветерану поздравления от имени Президента России Владимира Путина и губернатора Алексея Беспрозванных. В поздравительном адресе подчеркнули, что её биография — «пример героизма, стойкости и искренней любви к Родине».
Валентина Николаевна родилась в Алтайском крае. Трудовую деятельность начала ещё ребёнком: в седьмом классе разносила почту по сёлам. В годы войны работала почтальоном. После Победы вышла замуж, родила детей, трудилась на предприятиях разнорабочей, штукатуром-маляром. В 2014 году переехала к дочери в Калининград. Сейчас она в окружении родных, у неё есть внук и правнучка.