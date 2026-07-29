Труженице тыла Валентине Шабановой из Калининграда исполнилось 100 лет

Валентина Николаевна родилась в Алтайском крае. Трудовую деятельность начала ещё ребёнком: в седьмом классе разносила почту по сёлам. В годы войны работала почтальоном. После Победы вышла замуж, родила детей, трудилась на предприятиях разнорабочей, штукатуром-маляром. В 2014 году переехала к дочери в Калининград. Сейчас она в окружении родных, у неё есть внук и правнучка.