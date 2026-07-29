разъедающая зубы газировка, гибель подростка, БПЛА

Вечером 29 июля vrn.aif.ru рассказывает о главных новостях Воронежской области за день. Так, беспилотники ВСУ пытались атаковать три района региона. Газировка разъела все зубы 21-летнему парню. Воронежские футболисты-любители прошли в следующий этап Кубка России. А 16-летняя девушка утонула на глазах у матери. Подробнее об этих и других новостях читайте в нашем материале.
Воздушные цели поражены: атаку трёх БПЛА отразили в Воронежской области.
Три беспилотника ВСУ сбили в небе над тремя районами Воронежской области в ночь на 29 июля.
По данным губернатора Александра Гусева, пострадавших среди населения нет. Разрушения также не зафиксированы.
Режим опасности атаки БПЛА сохранялся на территории региона более десяти часов. За время его действия угрозу непосредственного удара беспилотников объявляли в Богучарском, Россошанском и Бобровском районах. На территории муниципалитетов звучали тревожные сирены.
Газировка едва не лишила зубов: стоматологи полгода возвращали 21-летнему парню возможность нормально жевать и открыто улыбаться.
В Воронеже 21-летний парень едва не лишился зубов из-за любви в газированным напиткам.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, когда молодой человек обратился в областную клиническую стоматологическую поликлинику, у неё наблюдалась серьёзная эрозия эмали от кислотных напитков, а также кариозные поражения каждого зуба.
По словам врачей, зубы пострадали пришеечной области — у самой десны, что типично для последствий употребления «Кока-Колы». Специалисты отмечают, что это самая уязвимая зона, где эмаль анатомически тоньше всего. Обычные пломбы на ней не держатся, поскольку они выпадают вместе с остатками истончённой ткани. В связи с этим в данном случае речь идёт уже не о лечении кариеса, а о тотальном восстановлении зуба.
Газированные напитки, как отмечают стоматологи, работают сразу по двум фронтам: ортофосфорная кислота буквально растворяет поверхностный слой эмали за считаные месяцы, а сахар питает бактерии, которые завершают разрушение дентина.
В поликлинике пациенту в несколько визитов провели полную эстетическую и функциональную реабилитацию. Чтобы вернуть молодому человеку возможность нормально жевать и открыто улыбаться, стоматологи выполнили реставрацию всех зубов композитным материалом, обладающим уникальным свойством — адаптацией под цвет тканей, а также высокой наполненностью. Это даёт минимальную усадку при полимеризации, выдерживает колоссальные жевательные нагрузки и позволяет восстановить утраченный объём твёрдых тканей там, где от них почти ничего не осталось.
Спустя полгода зубы удалось вернуть в практически прежний вид. Теперь они выглядят естественно, а функция жевания восстановилась.
Утонула на глазах у матери: 16-летняя девушка погибла во время отдыха на водоёме.
Тело 16-летней девушки подняли со дна пруда «Можайский» в одноимённом селе в Каширском районе Воронежской области.
По данным регионального ГУ МЧС России, несовершеннолетняя утонула днём 27 июля, когда отдыхала вместе со своей семьёй у водоёма. Мать и очевидцы пытались спасти девушку, однако не успели.
Тело подростка обнаружили и подняли со дна водоёма на следующий день после трагедии. Необходимую работу выполнили сотрудники аварийно-спасательной службы.
В связи с трагедией на воде спасатели напомнили о важных правилах:
Купаться следует только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели;
Не ныряйте в незнакомых местах. Это крайне опасно из-за риска столкновения с донными препятствиями;
Не следует оставлять детей у воды без присмотра;
Не заплывайте за ограничительные линии;
Не устраивайте игры, которые могут привести к панике или подталкиванию в воду;
Обучайте детей плаванию и основам безопасного поведения на воде;
Исключите заход в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Мошенники под маской сотрудников медучреждений: сообщения от имени поликлиник начали поступать воронежцам в популярном мессенджере.
О новой мошеннической схеме жителей Воронежской области предупредили в региональном министерстве здравоохранения.
Злоумышленники пишут людям в мессенджере МАКС. Они обращаются к пациентам от имени поликлиник, чтобы якобы изменить место их прикрепления или уточнить информацию.
В ведомстве отметили, что работа сотрудников медицинских учреждений не осуществляется подобным образом.
Воронежцев призвали быть бдительными и не делиться персональными данными с незнакомыми людьми.
Без единого разреза: хирурги онкоцентра в Воронеже впервые удалили мочевой пузырь и предстательную железу полностью лапароскопическим методом.
Пациентом медучреждения стал 67-летний мужчина. Он поступил в онкоцентр в июне и признался, что продолжительное время не придавал значения тревожным симптомам. К врачу воронежца фактически привела супруга, которая заметила неладное.
Медики провели обследование и подтвердили наличие у пациента карциномы — злокачественной опухоли. Консилиум врачей принял решение о проведении цистпростатэктомии — операции по удалению мочевого пузыря и предстательной железы. Ранее подобные вмешательства в онкоцентре делали в два этапа и они требовали открытого доступа для формирования новых путей для оттока мочи.
На этот раз врачи выполнили операцию полностью лапароскопическим способом — через проколы. Хирурги задействовали 3D-стойку с высоким разрешением, которая обеспечивает ювелирную точность. Опыт освоения подобных методик воронежские врачи получили в том числе благодаря мастер-классам профессора Эдуарда Галлямова.
Через десять дней после операции пациента в удовлетворительном состоянии выписали из больницы.
Счёт 3:0: воронежские футболисты-любители прошли в следующий этап Кубка России.
Любительский футбольный клуб «Кристалл-МЭЗТ» из Борисоглебска прошёл первый круг Кубка России.
Матч состоялся 28 июля на стадионе «Факел» в Воронеже и завершился со счётом 3:0 в пользу номинальных хозяев. Соперником стал белгородский «Салют», выступающий в Дивизионе Б Второй лиги.
Любительская команда решила судьбу матча уже на первых его минутах. Большую часть второго тайма в атаке провели гости, которые с помощью многочисленных замен попытались переломить ситуацию на поле. Но оборона по-прежнему была надёжна, а острая атака на 55-й минуте закончилась третьим голом.
Во втором круге «Кристалл-МЭЗТ» сыграет с курским «Авангардом».