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В СПЧ назвали условие для работы Telegram и других цифровых площадок

Член СПЧ Шлыков: Telegram сможет работать в России при соблюдении законов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мессенджер Telegram и другие цифровые площадки смогут работать в России, если будут соблюдать законодательство, не нарушая информационных прав граждан, заявил РИА Новости член СПЧ, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

Член СПЧ отметил, что объявление в международный розыск основателя Telegram Павла Дурова ожидаемо, так как он систематически нарушал российские законы, в том числе не удаляя из мессенджера каналы, которые использовались для подготовки террористических атак в России.

«Не только в отношении Telegram, но и в адрес других площадок уже озвучено справедливое и главное цивилизованное предложение — соблюдать российские законы и информационные права наших граждан. Соблюдение этих базовых требований является условием, при котором иностранные ресурсы могут работать в нашей стране», — сказал Шлыков.

В то же время в условиях санкций, идеологической войны и проведения СВО для России, по словам члена СПЧ, важно продолжать развивать свои суверенные цифровые ресурсы.

Ранее ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.

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