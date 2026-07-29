В СПЧ назвали условие для работы Telegram и других цифровых площадок

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мессенджер Telegram и другие цифровые площадки смогут работать в России, если будут соблюдать законодательство, не нарушая информационных прав граждан, заявил РИА Новости член СПЧ, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.
Член СПЧ отметил, что объявление в международный розыск основателя Telegram Павла Дурова ожидаемо, так как он систематически нарушал российские законы, в том числе не удаляя из мессенджера каналы, которые использовались для подготовки террористических атак в России.
«Не только в отношении Telegram, но и в адрес других площадок уже озвучено справедливое и главное цивилизованное предложение — соблюдать российские законы и информационные права наших граждан. Соблюдение этих базовых требований является условием, при котором иностранные ресурсы могут работать в нашей стране», — сказал Шлыков.
В то же время в условиях санкций, идеологической войны и проведения СВО для России, по словам члена СПЧ, важно продолжать развивать свои суверенные цифровые ресурсы.
Ранее ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.