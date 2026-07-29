В СПЧ назвали условие для работы Telegram и других цифровых площадок

«Не только в отношении Telegram, но и в адрес других площадок уже озвучено справедливое и главное цивилизованное предложение — соблюдать российские законы и информационные права наших граждан. Соблюдение этих базовых требований является условием, при котором иностранные ресурсы могут работать в нашей стране», — сказал Шлыков.