Детский омбудсмен РТ напомнила о комендантском часе для детей

«Хотелось напомнить, что с 2010 года в республике действует комендантский час: ограничения действуют с 22:00 до шести утра, а в летний период с 23:00. В это время дети не должны находиться вне дома без взрослых. Ответственность за нарушение несут родители. Напомню, что за воспитание детей ответственность несут родители. Дети ночью должны спать», — подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в РТ.
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