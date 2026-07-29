В Калининградской области обновили почти 200 многоквартирных домов

Фонд также ведет работы в исторических зданиях. В их числе объект федерального значения — часть жилого ансамбля «Пестрый ряд» на Элеваторной, 6 и 10 в Черняховске. Там, помимо фасадной части и крыши, ремонтируют инженерные системы внутри дома. В Советске завершают капремонт памятника архитектуры на Школьной, 9. Зданию полностью вернули исторический облик и сохранили историческую керамическую черепицу на верхнем этаже главного фасада.