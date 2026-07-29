В Калининградской области обновили почти 200 многоквартирных домов

Фонд капитального ремонта Калининградской области с начала года выполнил более 430 видов работ в 198 многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе правительства региона. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ключевым направлением стало восстановление крыш. Так, за весенне-летний период капитально отремонтировали 63 крыши. Значительный объем работ приходится на замену лифтов. Уже заменили 23 лифта и еще 39 находятся в работе.
Фонд также ведет работы в исторических зданиях. В их числе объект федерального значения — часть жилого ансамбля «Пестрый ряд» на Элеваторной, 6 и 10 в Черняховске. Там, помимо фасадной части и крыши, ремонтируют инженерные системы внутри дома. В Советске завершают капремонт памятника архитектуры на Школьной, 9. Зданию полностью вернули исторический облик и сохранили историческую керамическую черепицу на верхнем этаже главного фасада.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.