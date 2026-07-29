Нижегородское «Торпедо» подписало 19‑летнего защитника Максима Агафонова из «Салавата Юлаева»

«Интерес к Максиму был еще в прошлом сезоне и мы довольны, что его переход в “Торпедо” состоялся. С отъездом Антона Силаева стал актуальным вопрос о защитнике‑лимитчике и, с учетом возраста, у Максима есть шансы занять эту нишу. Верим, что он максимально мотивирован проявить свои лучшие качества в составе “Торпедо”», — сказал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.