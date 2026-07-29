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Нижегородское «Торпедо» подписало 19‑летнего защитника Максима Агафонова из «Салавата Юлаева»

Воспитанник столичного ЦСКА регулярно получал вызовы в сборные России разных возрастов.

Источник: Время

Нижегородское «Торпедо» (Нижний Новгород) в результате обмена на денежную компенсацию с «Салаватом Юлаевым» подписало двусторонний контракт с 19‑летним праворуким защитником Максимом Агафоновым.

Воспитанник столичного ЦСКА, Агафонов, регулярно получал вызовы в сборные России разных возрастов, был капитаном юниорской команды и участвовал в международных турнирах в составе молодёжной сборной. В 17 лет он перешёл в систему «Салавата Юлаева», где в первом сезоне на уровне МХЛ стал вторым снайпером среди защитников своей команды, набрав 14 очков (гол+пас). В следующем сезоне хоккеист перешёл из молодёжного во взрослый хоккей, проведя 39 игр за «Торос» и дебютировав в КХЛ за «Салават Юлаев».

«Интерес к Максиму был еще в прошлом сезоне и мы довольны, что его переход в “Торпедо” состоялся. С отъездом Антона Силаева стал актуальным вопрос о защитнике‑лимитчике и, с учетом возраста, у Максима есть шансы занять эту нишу. Верим, что он максимально мотивирован проявить свои лучшие качества в составе “Торпедо”», — сказал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

Как отметили в клубе, возраст Агафонова позволяет ему выступать не только за взрослые команды клуба, но и за «Чайку» в ВХЛ.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с нападающим Егором Виноградовым.

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