Участника нападения на погибшего ученого РАН Зезина поместили в изолятор

Супруга Александра Светлана утверждает «КП-Екатеринбург», что ~ее муж защищал своего сына~. По ее словам, дети регулярно катались на квадроциклах, хорошо знали местность и всегда были на связи с родителями. Она заявила, что мужчины на УАЗе начали преследовать детей по полю, а затем силой посадили их в машину, угрожали им, называли террористами и говорили, что будут «воспитывать палками».