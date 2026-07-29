В селе Юсьва Пермского края благоустроят общественную территорию

Площадь Славы благоустроят в этом году в селе Юсьва Пермского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Подрядная организация уже демонтировала устаревшие конструкции: трибуну для проведения торжественных митингов и собраний и старый флагшток. После завершения подготовительного этапа на площади обновят асфальтобетонное покрытие, сделают освещение и установят новый памятный монумент в честь участников специальной военной операции.
Отдельное внимание будет уделено существующим мемориальным объектам. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, будет отштукатурен, также обновят таблички с именами солдат. А основание стелы и постамент, где горит Вечный огонь, будут облицованы гранитной плиткой.
По словам губернатора края Дмитрия Махонина, всего в этом году в регионе благоустроят 122 объекта: 25 дворов и 97 парков, скверов, набережных и главных пешеходных улиц.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.