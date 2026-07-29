Более 40 компаний Подмосковья вошли в федпроект «Производительность труда»

Московская область за первое полугодие 2026 года привлекла к участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» 42 предприятия, сообщили в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
«С 2019 года, когда проект был запущен, его участниками в Подмосковье стали в общей сложности 387 компаний, представляющих различные сферы: от производственного сегмента до торговли. В этом году в федеральный проект вступили еще 42 предприятия», — рассказала зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Участники проекта оптимизируют работу предприятий за счет применения инструментов бережливого производства. Сотрудников компаний обучают специалисты регионального центра компетенций, которые участвуют в каждом этапе внедрения улучшений и контролируют достижение целевых показателей.
На конец первого квартала суммарный экономический эффект для компаний, ставших участниками проекта, превысил 11 млрд рублей, было реализовано более 300 проектов. Рост выработки на предприятиях в среднем составил 48%, на 34% в среднем снизилось время протекания процессов, на 33% сократилось незавершенное производство.
Напомним, узнать условия участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.