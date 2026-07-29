Более 40 компаний Подмосковья вошли в федпроект «Производительность труда»

«С 2019 года, когда проект был запущен, его участниками в Подмосковье стали в общей сложности 387 компаний, представляющих различные сферы: от производственного сегмента до торговли. В этом году в федеральный проект вступили еще 42 предприятия», — рассказала зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.