Ремонт дороги Донское — Янтарный откладывается

Переносится временное ограничение движения на дороге Донское — Синявино — Янтарный, которое планировалось с 30 июля. Как сообщает мининфраструктуры Калининградской области, это произошло по техническим причинам.
«О новой дате проведения работ мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что до момента введения ограничений автобус № 120 по маршруту Калининград — Синявино продолжит ходить по расписанию, изменений в его движении не будет.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше