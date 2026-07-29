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Ремонт дороги Донское — Янтарный откладывается

Временное ограничение движения перенесли на неопределенный срок.

Переносится временное ограничение движения на дороге Донское — Синявино — Янтарный, которое планировалось с 30 июля. Как сообщает мининфраструктуры Калининградской области, это произошло по техническим причинам.

«О новой дате проведения работ мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что до момента введения ограничений автобус № 120 по маршруту Калининград — Синявино продолжит ходить по расписанию, изменений в его движении не будет.

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