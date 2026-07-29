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В августе начнут готовить ещё одну прогулочную зону в центре Калининграда

Проектирование Каштанового парка уже завершают.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в августе начнут подготовку к созданию ещё одной прогулочной зоны в центре города — речь о второй очереди Каштанового парка. О сроках рассказала глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания во вторник, 29 июля.

По словам сити-менеджера, сейчас завершается разработка проектной документации. Дальше предстоят аукционы по второму и третьему этапу. «Торги на следующие работы — это август-сентябрь», — сказала глава администрации.

В мэрии рассчитывают в этом году выбрать подрядчика, заключить с ним контракт и выдать аванс, чтобы компания смогла заранее закупить материалы.

Физически выйти на объект подрядчик сможет, когда будет готов к работам. Основной объём благоустройства, по словам представителя мэрии, придётся уже на следующий год.

В ближайшее время власти займутся работами на озере Зимнее.

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