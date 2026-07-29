В августе начнут готовить ещё одну прогулочную зону в центре Калининграда

В Калининграде в августе начнут подготовку к созданию ещё одной прогулочной зоны в центре города — речь о второй очереди Каштанового парка. О сроках рассказала глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания во вторник, 29 июля.
По словам сити-менеджера, сейчас завершается разработка проектной документации. Дальше предстоят аукционы по второму и третьему этапу. «Торги на следующие работы — это август-сентябрь», — сказала глава администрации.
В мэрии рассчитывают в этом году выбрать подрядчика, заключить с ним контракт и выдать аванс, чтобы компания смогла заранее закупить материалы.
Физически выйти на объект подрядчик сможет, когда будет готов к работам. Основной объём благоустройства, по словам представителя мэрии, придётся уже на следующий год.
В ближайшее время власти займутся работами на озере Зимнее.