В Таганроге саперы завершили работу на месте ЧС после воздушной атаки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости. Саперы завершили работу в Таганроге Ростовской области на месте ЧС после воздушной атаки, эвакуированным с данной территории жильцам разрешили вернуться в дома, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Как информировал ранее губернатор региона Юрий Слюсарь, в ночь на 29 июля при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, двое мужчин пострадали. Также обломки БПЛА были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Территория на месте ЧС была оцеплена, движение транспорта изменено.
«На месте ЧС саперы завершили работу. Жители домов, которые попадали в зону ЧС и были эвакуированы, могут возвращаться», — написала Камбулова на платформе «Макс». Она добавила, что движение транспорта до площади Авиаторов полностью восстановлено.
Специалисты комиссии по оценке ущерба проводят подомовой обход. Поступило 17 обращений от собственников частных домов.
«Что касается дома на улице Инструментальной, который получил серьезные повреждения. Его жители были эвакуированы. Все они приняли решение разместиться временно у родственников», — сообщила глава города.
В настоящее время специалисты приступили к проведению выборочного визуального обследования технического состояния здания.