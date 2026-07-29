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Более 450 тыс. жителей Тверской области прошли диспансеризацию и медосмотры

Всем пациентам делают флюорографию, ЭКГ и берут лабораторные анализы.

Источник: Национальные проекты России

Диспансеризацию за первые шесть месяцев этого года прошли 231 597 жителей Тверской области, а профосмотры за этот период — 221 912 человек, сообщили в аппарате правительства региона. Профилактические мероприятия проводятся в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В области ведется масштабная работа по расширению доступности медицинской помощи жителям всех округов. Сейчас муниципалитеты региона посещает «Поезд здоровья», где все желающие могут быстро и удобно проконсультироваться с узкими специалистами и пройти обследования. Так, 29 и 30 июля площадка развернется в Весьегонской и Краснохолмской центральных районных больницах, 3 и 4 августа — в Сандовской и Молоковской больницах.

Каждый житель региона в возрасте от 18 до 39 лет может пройти диспансеризацию раз в три года, а далее — каждый год. Ее первый этап включает прием терапевта, флюорографию, ЭКГ, анализы, скрининг-обследование. При обнаружении каких-либо нарушений или подозрении на заболевание пациента направляют на дополнительные обследования. При наличии показаний предусмотрена углубленная диспансеризация. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, отличие от диспансеризации заключается лишь в меньшем объеме обследований.

Напомним, проверить свое здоровье можно в 47 медучреждениях области и 19 мобильных комплексах, которые работают в том числе в сельской местности. Исследования проводятся бесплатно. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.