Более 450 тыс. жителей Тверской области прошли диспансеризацию и медосмотры

Каждый житель региона в возрасте от 18 до 39 лет может пройти диспансеризацию раз в три года, а далее — каждый год. Ее первый этап включает прием терапевта, флюорографию, ЭКГ, анализы, скрининг-обследование. При обнаружении каких-либо нарушений или подозрении на заболевание пациента направляют на дополнительные обследования. При наличии показаний предусмотрена углубленная диспансеризация. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, отличие от диспансеризации заключается лишь в меньшем объеме обследований.