В Таганроге объявили отбой угрозы применения БПЛА

В Таганроге отменили угрозу применения БПЛА. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
В ночь на среду, 29 июля, приморский Таганрог подвергся воздушной атаке: фрагменты ракеты обрушились на жилой многоквартирный дом. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, одна женщина погибла, еще один житель города получил ранения и в настоящее время проходит лечение. Мэр города Светлана Камбулова также подтвердила повреждения жилых домов и коммерческих структур.
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