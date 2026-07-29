В Калининграде только восемь дневных школ работали в одну смену

В Калининграде в прошлом учебном году только восемь дневных школ из сорока четырёх работали в одну смену. Об этом стало известно во время выездного совещания главы администрации Елены Дятловой во вторник, 29 июля.
Сити-менеджер отметила, что «победить» вторую смену пока не получится, но мэрия к этому стремится. «Мы будем стараться, но это такая очень сложная задача», — сказала Дятлова.
Одним из объектов, который должен снизить нагрузку, станет строящаяся школа на Мариенко. Сейчас её рассматривают как будущий третий корпус действующего учреждения № 58. Здание рассчитано на 1 725 мест.
Строящаяся школа на Мариенко может стать третьим корпусом 58-й.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше