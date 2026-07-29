«Что мне было, взять нож и убить его?!»: в суде прошли прения по делу об убийстве мальчика в Черняховске (фото)

Гособвинение повторно озвучило в Калининградском областном суде свою позицию по резонансному делу об убийстве 7-летнего Димы (имя изменено — ред). Для отчима мальчика из Черняховска запрошено пожизненное лишение свободы. Для матери — наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев. На заседании в среду, 29 июля, побывал корреспондент «Клопс».
«Работал и устал».
Дополнительное судебное следствие завершено. Из допросов подсудимых и материалов дела следует, что в семье, где жили маленький Дима и его сестра Света (имена изменены — ред.), царила атмосфера страха и тотального контроля. Подсудимый Сергей рассказывал, что пытался приучить детей к порядку, но его методы воспитания у судьи Евгения Быкова не раз вызывали вопросы.
Сергей признал, что применял физическую силу в воспитании детей. Но, как утверждает мужчина, это всегда происходило под влиянием импульса, а «тот случай» был «исключительным: нервы не выдержали. Работал и устал».
Особое внимание в суде уделили факту наличия видеозаписей, которые Сергей снимал в квартире. Выяснилось, что в детской комнате была установлена камера. Сам подсудимый пояснил, что хотел обезопасить себя от ложных обвинений, правда, не смог внятно объяснить, от кого именно хотел защититься. Он лишь добавил, что была камера нужна, чтобы следить, как дети соблюдают гигиену и вообще выполняют его указания.
Одна из видеозаписей и вовсе зафиксировала, как Сергей привязывает Диму верёвками к стулу. На такой шаг отчим пошёл, по его словам, потому что мальчик по ночам стучал ногами в стену.
Судья поинтересовался, зачем эти кадры демонстрировались маленькой Свете. «Чтобы показать, насколько спокойно себя вёл Дима, когда был привязан», — ответил Сергей. Евгений Быков выяснил, что видео не демонстрировалось матери мальчика, Анастасии, и переспросил, зачем нужно было показывать такие кадры старшей сестре. «Потому что между детьми был сговор», — заявил отчим.
Гособвинение посчитало, что подобные методы воспитания рассматриваются как психическое насилие — мужчина запугивал детей.
«Хватит задавать мне глупые вопросы!».
Судья неоднократно возвращался к вопросу о бездействии матери. Почему Анастасия, зная об избиениях, не пыталась защитить сына и дочь, не уходила от мужа, не обращалась в органы? На этот вопрос женщина ответила с вызовом.
«Что мне было, взять нож и убить его?! — разрыдалась она. — Хватит задавать мне глупые вопросы, я ничего не могла сделать! Я уже полгода объясняю, что [у нас] никакого сговора не было. Он мог избить меня, и я не знаю, что могло дальше произойти!» По мнению Анастасии, у неё не было иных способов повлиять на ситуацию, кроме самых радикальных.
Травма Светы.
Одним из ключевых эпизодов обвинения стало причинение вреда здоровью дочери подсудимой, Свете. Согласно материалам дела, отчим сломал ей руку, выкручивая конечность за якобы незначительный проступок.
Сам Сергей не отрицает факт травмы, но настаивает, что не понимал серьёзности повреждения. Однако сроки, в которые девочке оказывали помощь, вызвали у суда недоумение. Ребёнка привезли в больницу лишь спустя почти две недели после перелома. Всё это время, по версии следствия, Света терпела боль, а родители ограничивались анальгетиками и перевязками.
Адвокат Сергея в прениях попытался смягчить этот эпизод, заявив, что ребёнок не подавал явных признаков серьёзной боли, и родители не могли предположить перелом. Однако гособвинитель парировал это показаниями матери, которая призналась, что боялась реакции мужа, и поэтому не обратилась в больницу сразу.
Кульминация трагедии.
Кульминацией прений стало обсуждение обстоятельств смерти Димы в феврале 2025 года. В ходе заседания судья детально выяснял, что произошло, когда Сергей вернулся с работы и обнаружил, что пасынок не встаёт с пола.
Из показаний Сергея следует, что он нанёс ребёнку удары в область головы и туловища, после чего мальчик перестал подавать признаки жизни.
«Я слушал, мне показалось, что у него бьётся сердце. Я потом понял, что это у меня давление», — пояснил Сергей, комментируя свои попытки нащупать пульс у мальчика.
Судья спросил, сообщил ли он жене, что ребёнок мертв. В ответ Сергей признался, что не говорил ей об этом прямо, поскольку сам до конца не осознавал происходящего. Однако из показаний Анастасии следует, что муж так или иначе дал ей понять: Димы больше нет. Именно после этого, по версии следствия, супруги инсценировали побег ребёнка из дома, чтобы скрыть преступление. Вместо того чтобы вызвать скорую помощь, они начали заметать следы.
В суде также прозвучал вопрос: почему Сергей, если он якобы пытался спасти ребенка, не вызвал медиков, а впоследствии присоединился к волонтёрским поискам «пропавшего» мальчика?
«Он испугался, он запаниковал, — парировала адвокат Сергея, настаивая на переквалификации дела. — Эти его действия были направлены только на сокрытие уже совершённого преступления и никак не свидетельствуют об умысле на убийство ребёнка».
В прениях Сергей пытался развеять образ жестокого убийцы. Он рассказал, что сам участвовал в поисках пропавших детей, в том числе однажды нашёл 5-летнего мальчика в гараже. Он заявил, что средства массовой информации и следствие сгустили краски, а его методы воспитания — лишь отголосок строгого воспитания в его собственной семье.
Прокурор с такой позицией не согласился. Он потребовал для Сергея максимального наказания — пожизненного лишения свободы по совокупности статей, включая ст. 105 УК РФ п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), п. а, г, д ч. 2 ст. 117 УК РФ (“Истязание двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением физического насилия”), ч. 4 ст. 111 УК РФ (“Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”) и ст. 125 УК РФ (“Оставление в опасности”).
Для Анастасии прокурор запросил восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима, квалифицируя её действия как соучастие в истязаниях, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление в опасности. При этом для женщины один день в СИЗО будет засчитан как полтора.
Защита Сергея просит переквалифицировать его действия на статью 111 часть 4 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»), настаивая на отсутствии умысла на убийство.
Суд начал новое следствие по делу об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске из-за «важных обстоятельств». На предыдущем заседании в качестве свидетеля выслушали мать обвиняемого.