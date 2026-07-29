«Что мне было, взять нож и убить его?!»: в суде прошли прения по делу об убийстве мальчика в Черняховске (фото)

«Что мне было, взять нож и убить его?! — разрыдалась она. — Хватит задавать мне глупые вопросы, я ничего не могла сделать! Я уже полгода объясняю, что [у нас] никакого сговора не было. Он мог избить меня, и я не знаю, что могло дальше произойти!» По мнению Анастасии, у неё не было иных способов повлиять на ситуацию, кроме самых радикальных.