Дело о праве на здание ресторана «Форт» в Воронеже снова поступило в суд

Основанием для решения в пользу предпринимателя было заключение технико-строительной экспертизы, проведенное по его инициативе. Однако прокурорская проверка от января 2026 года показала, что во время действия договора аренды на земельный участок под зданием мэрия Воронежа не выдавала разрешение на строительство или реконструкцию объекта, судебные экспертизы по чьей-либо инициативе не проводились.