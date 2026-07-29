Форум в Калининграде объединил библиотекарей из России и Белоруссии

Четвертый Международный форум молодых библиотекарей «Молодость — это время поиска» объединил в Калининграде участников из десятков регионов России и Белоруссии, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. Мероприятие прошло в конце июля в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Форум собрал молодых специалистов библиотечной отрасли, экспертов и представителей профессионального сообщества. Мероприятие отличается выездным форматом: каждый год участники знакомятся с разными территориями области, их историческим и туристическим потенциалом. Такой подход позволяет совместить образовательную программу с изучением регионального наследия, а также способствует развитию профессиональных связей и обмену успешными муниципальными практиками. В этом году мероприятие прошло в Калининграде и Балтийске.
«Особенно символично, что форум проходит в год празднования 80‑летия образования Калининградской области. Программа форума охватывает самые актуальные вопросы: от формирования краеведческих фондов и развития библиотечных музеев до использования искусственного интеллекта и современных игровых технологий в работе с молодежью», — отметил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
Программа включала в себя лекции ведущих экспертов, мастер‑классы, презентации успешных библиотечных практик, проектные сессии, профессиональные дискуссии. Также там прошли краеведческие экскурсии и командные мероприятия.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.