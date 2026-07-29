Форум в Калининграде объединил библиотекарей из России и Белоруссии

Форум собрал молодых специалистов библиотечной отрасли, экспертов и представителей профессионального сообщества. Мероприятие отличается выездным форматом: каждый год участники знакомятся с разными территориями области, их историческим и туристическим потенциалом. Такой подход позволяет совместить образовательную программу с изучением регионального наследия, а также способствует развитию профессиональных связей и обмену успешными муниципальными практиками. В этом году мероприятие прошло в Калининграде и Балтийске.