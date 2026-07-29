Таможня добивается пересчета пошлин на машинокомплекты из Китая для липецкого завода Evolute и Voyah по увеличенным ставкам

Источник «Ъ-Черноземье» на автомобильном рынке отмечает, что существует противоречие между позицией «Эвиа» в суде и текущим подходом дистрибьютора к гарантийному ремонту и обслуживанию автомобилей Evolute и Voyah. В ходе ремонта и техобслуживания агрегаты из числа узлов, о которых завод спорит с таможней, механики на самом деле могут разъединять друг с другом, менять отдельные небольшие детали, но, если это происходит в сервисе официального дилера, — то такие работы сохраняют гарантию от автопроизводителя. В «Моторинвесте» ранее говорили «Ъ-Черноземье», что давать комментарии для них «преждевременно».