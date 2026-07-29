Энергетики вернули свет 170 тысячам ростовчан после «шторма века» к вечеру 29 июля

— С субботы восстановлено электроснабжение почти 170 тысяч потребителей. Подключения продолжаются. Работы будут длиться до тех пор, пока не будут выполнены все заявки от пострадавших в результате стихии. Приоритет — максимально быстро ликвидировать последствия непогоды.