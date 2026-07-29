Безопасность — главное условие развития региона — Евгений Люлин о первом месте Нижнего Новгорода в рейтинге Numbeo

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что Нижний Новгород занял первое место среди российских городов в рейтинге безопасности международной аналитической компании Numbeo и 59‑е место в мире. Для сравнения: Москва — 117‑е, Санкт‑Петербург — 137‑е. Рейтинг формируется на основе отзывов жителей и туристов, то есть отражает субъективное ощущение безопасности и комфорта.
«Знаете какой город самый безопасный в России? Нижний Новгород! В рейтинге Международной аналитической компании Numbeo он занимает 1 место в РФ и 59 — в мире. Для сравнения: Москва — 117 место, Санкт‑Петербург — 137. Важно, что рейтинг формируется на основе отзывов жителей и туристов, то есть сами люди чувствуют себя у нас безопасно и комфортно», — написал Люлин в своём канале в мессенджере MAX.
Евгений Люлин отметил, что узнал об этом факте на коллегии ГУ МВД РФ по Нижегородской области, где подводили итоги работы за первое полугодие 2026 года. В частности, снизилось количество тяжких преступлений, в 1,5 раза сократилось число пьяных водителей за рулём, на 55% стало меньше случаев незаконного оборота наркотиков, растёт раскрываемость киберпреступлений.
«Этот тяжелый рутинный труд правоохранителей дает выдающийся результат. И дело не только в международном рейтинге. Безопасность — главное условие развития региона в XXI веке, когда идет жесткая конкуренция за умы, за профессиональные кадры. Люди хотят жить там, где безопасно», — подчеркнул спикер.
Люлин добавил, что за полгода в области состоялось около 4 тысяч массовых мероприятий без единого инцидента; в сентябре пройдут выборы депутатов Заксобрания и Госдумы, и полиция обеспечит полную безопасность для кандидатов и избирателей. Для сохранения позиций наращивается материальное обеспечение органов МВД: полиции переданы 23 новых автомобиля, выделяются бюджетные средства на выплаты сотрудникам. В августе на заседании Заксобрания 26 полицейским присвоят звание «Заслуженный работник правоохранительных органов».
Ранее Евгений Люлин рассказал о пятилетнем сотрудничестве Нижегородской и Гродненской областей.