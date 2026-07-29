Безопасность — главное условие развития региона — Евгений Люлин о первом месте Нижнего Новгорода в рейтинге Numbeo

«Знаете какой город самый безопасный в России? Нижний Новгород! В рейтинге Международной аналитической компании Numbeo он занимает 1 место в РФ и 59 — в мире. Для сравнения: Москва — 117 место, Санкт‑Петербург — 137. Важно, что рейтинг формируется на основе отзывов жителей и туристов, то есть сами люди чувствуют себя у нас безопасно и комфортно», — написал Люлин в своём канале в мессенджере MAX.