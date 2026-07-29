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Шуваев: «Лукойл» не намерен закрывать АЗС в Белгороде

Компания «Лукойл» не планирует закрывать автозаправочные станции в Белгороде, поврежденные в результате атак БПЛА. Заправки продолжат работу, их восстановление ускорят, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев по итогам встречи с делегацией компании в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Компания «Лукойл» не планирует закрывать автозаправочные станции в Белгороде, поврежденные в результате атак БПЛА. Заправки продолжат работу, их восстановление ускорят, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев по итогам встречи с делегацией компании в своем Telegram-канале.

«Действительно, ряд заправок в Белгороде временно выведены из строя в результате недавних атак. Но компания “Лукойл” не намерена закрывать АЗС своей сети. Напротив, прямо сейчас проводятся активные работы для того, чтобы как можно скорее восстановить поврежденные станции. Будут оперативно запускать как минимум одну колонку, чтобы люди могли быстро вернуться к привычному ритму», — написал господин Шуваев.

Сегодня министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев сообщал, что АЗС «Лукойла» в черте Белгорода не работают из-за повреждений и временного отсутствия топлива.

С начала июля в регионе действуют временные ограничения на продажу топлива — не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки.

О ситуации с топливом в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

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