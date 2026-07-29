Шуваев: «Лукойл» не намерен закрывать АЗС в Белгороде

«Действительно, ряд заправок в Белгороде временно выведены из строя в результате недавних атак. Но компания “Лукойл” не намерена закрывать АЗС своей сети. Напротив, прямо сейчас проводятся активные работы для того, чтобы как можно скорее восстановить поврежденные станции. Будут оперативно запускать как минимум одну колонку, чтобы люди могли быстро вернуться к привычному ритму», — написал господин Шуваев.