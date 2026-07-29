Житель Воронежской области получил 14 лет колонии за госизмену

По данным прокуратуры, суд установил, что в октябре 2023 года фигурант начал сотрудничать с представителями спецслужб иностранного государства и выполнять их задания. Мужчина собирал и передавал сведения о российских военнослужащих и о возможности использования в различных организациях технологий беспроводной связи, которые могли быть направлены против безопасности РФ.