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Житель Воронежской области получил 14 лет колонии за госизмену

Жителю Воронежа, помогавшему иностранным спецслужбам, дали 14 лет колонии.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил мужчину, передававшего иностранным спецслужбам сведения о российских военных, к 14 годам колонии по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

«Заместитель прокурора области Антон Родвиков поддержал государственное обвинение в Воронежском областном суде по уголовному делу в отношении 48-летнего Виктора Ичева. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, суд установил, что в октябре 2023 года фигурант начал сотрудничать с представителями спецслужб иностранного государства и выполнять их задания. Мужчина собирал и передавал сведения о российских военнослужащих и о возможности использования в различных организациях технологий беспроводной связи, которые могли быть направлены против безопасности РФ.

Уточняется, что преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 года 6 месяцев», — добавили в надзорном ведомстве.

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