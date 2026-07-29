Житель Воронежской области получил 14 лет колонии за госизмену

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил мужчину, передававшего иностранным спецслужбам сведения о российских военных, к 14 годам колонии по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.
«Заместитель прокурора области Антон Родвиков поддержал государственное обвинение в Воронежском областном суде по уголовному делу в отношении 48-летнего Виктора Ичева. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, суд установил, что в октябре 2023 года фигурант начал сотрудничать с представителями спецслужб иностранного государства и выполнять их задания. Мужчина собирал и передавал сведения о российских военнослужащих и о возможности использования в различных организациях технологий беспроводной связи, которые могли быть направлены против безопасности РФ.
Уточняется, что преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 года 6 месяцев», — добавили в надзорном ведомстве.