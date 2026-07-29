В Волгограде проверили стройку корпуса радионуклидной терапии

Для отделения радионуклидной терапии и диагностики возводится разноуровневое современное здание общей площадью 6,4 тыс. кв. м. До конца 2028 года подрядчику предстоит построить объект и обустроить в нем комфортные помещения для пациентов и их сопровождающих, а также административный, циклотронно-радиохимический блоки, отделения радионуклидной диагностики (ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ), терапии и обеспечения.