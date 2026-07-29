Экспертиза одобрила реконструкцию здания бывшего клуба «Завод» на Ялтинской

Проект реконструкции административного здания на улице Ялтинской, 81А в Калининграде получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре заключений.
Речь идет о реконструкции объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:15:132806:775. Положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий было выдано 27 июля 2026 года московской компанией ООО «Стройтехнология».
Застройщиком указана Елена Волчек, техническим заказчиком — подмосковное ООО «Амплитрон». Проектную документацию подготовило калининградское ООО «АльянсСтройПроект».
Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка составляет 1733 кв. м. Для него предусмотрены виды разрешенного использования, связанные с деловым управлением, размещением магазинов, объектов общественного питания, гостиничным обслуживанием, спортом в помещениях и общежитиями.
По данным сервиса «Яндекс Карты», в настоящее время в здании на Ялтинской, 81А работает ночной клуб «Амстердам». Ранее на этом месте располагался клуб «Завод», который получил известность после конфликта с жителями окрестных домов из-за работы заведения, а также после инцидента с избиением актера Павла Прилучного в 2020 году. Владельцем клуба «Завод» являлся калининградский бизнесмен Владимир Семенов.
В начале 2026 года клуб «Амстердам» оказался среди арендаторов комплекса казармы «Кронпринц» на Литовском валу, которым было предписано освободить помещения после смены собственника объекта. После этого заведение, судя по открытым данным, разместилось на улице Ялтинской в здании бывшего клуба «Завод».