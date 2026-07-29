Экспертиза одобрила реконструкцию здания бывшего клуба «Завод» на Ялтинской

По данным сервиса «Яндекс Карты», в настоящее время в здании на Ялтинской, 81А работает ночной клуб «Амстердам». Ранее на этом месте располагался клуб «Завод», который получил известность после конфликта с жителями окрестных домов из-за работы заведения, а также после инцидента с избиением актера Павла Прилучного в 2020 году. Владельцем клуба «Завод» являлся калининградский бизнесмен Владимир Семенов.