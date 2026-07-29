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В Озерске мужчина, избивавший подругу, стал фигурантом уголовного дела

Горожанину грозит арест сроком до 6 месяцев.

В Озерске мужчина ответит за побои перед законом. В квартире он ударил сожительницу ногой по ягодицам во время конфликта, который произошел на почве ревности. Как выяснили полицейские, все случилось, когда экс-бойфренд 37-летней местной жительницы приехал к ней, чтобы увести ее с собой.

Во время проверки выяснилось, что мужчина не первый раз обижает подругу. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев.

Теперь завели уголовное дело, по которому горожанину грозит арест сроком до 6 месяцев.