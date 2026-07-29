Более 22 тысяч школьников из Тверской области получат бесплатную форму

Комплекты получат школьники с 1 по 11 классы — дети из многодетных, опекунских и приемных семей, где воспитываются трое и более ребят до 18 лет. Также школьную форму предоставляют многодетным семьям, которые воспитывают двух несовершеннолетних детей, а старшие в возрасте до 23 лет обучаются в образовательном учреждении очно.