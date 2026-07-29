Более 22 тысяч школьников из Тверской области получат бесплатную форму

Свыше 22 тыс. учащихся школ Тверской области получат бесплатную форму к новому учебному году, сообщили в аппарате правительства региона. Мера поддержки реализуется в ходе нацпроекта «Семья».
Комплекты получат школьники с 1 по 11 классы — дети из многодетных, опекунских и приемных семей, где воспитываются трое и более ребят до 18 лет. Также школьную форму предоставляют многодетным семьям, которые воспитывают двух несовершеннолетних детей, а старшие в возрасте до 23 лет обучаются в образовательном учреждении очно.
«Комплекты, каждый в индивидуальной упаковке, доставляются в муниципалитеты, а далее распределяются по школам. Надеюсь, всем нашим ребятам будет удобно и комфортно в новой форме», — отметил глава региона Виталий Королев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.