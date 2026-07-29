Чёрные фонари, мегафоны и вид на море: как выглядит старый променад в Светлогорске после реконструкции

В Светлогорске открыли для туристов после реконструкции часть старого променада. Журналисты «Клопс» одни из первых побывали в новой прогулочной зоне.
Сейчас пройти можно от места стыка со второй очередью — в районе солнечных часов — до подъёма в город у отеля «Гранд-Палас».
Официально участок ещё не открыт, но пешеходы уже активно им пользуются. Новая часть заметно отличается от существующей: здесь больше просматриваемого ограждения, поэтому вид на море стал менее открытым.
Бросаются в глаза и светильники. Они чёрного цвета, хотя в презентационном проекте были белыми — примерно такими же, как на уже действующей части променада. Сами плафоны тоже совсем не похожи на те, что стоят на старом участке и обозначены на проектных слайдах.
Ещё одно отличие — звуковые оповестительные мегафоны. На другой части променада таких нет. Вероятно, систему смогут использовать для объявлений, музыки или предупреждений о шторме, чтобы отдыхающие успели подняться в город.
Есть вопросы и к деталям. На новом участке видно, что крепления светильников оставили открытыми: шурупы и болты смотрят вверх, защитных колпаков нет. Такое решение может быть небезопасным для прохожих и плохо сказываться на самих конструкциях — из-за осадков крепления быстрее начнут ржаветь. В идеале такие элементы обычно утапливают под землю.
Из удачных решений — плитка на велодорожке. На новой территории её уложили по ходу движения, и из другого материала, как на уже сданной части. Для пользователей самокатов такая укладка должна быть комфортнее.
После открытия участка поток пешеходов вернулся и на спуск с улицы Ленина к пляжу. Но автомобилисты, похоже, пока не успели поменять привычки. Когда участок не использовался активно, машины там ставили на тротуарах. Сейчас это уже мешает людям: припаркованный транспорт полностью перегораживает путь и создаёт потенциально опасные ситуации.
Открытие променада задерживается.