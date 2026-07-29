Чёрные фонари, мегафоны и вид на море: как выглядит старый променад в Светлогорске после реконструкции

Бросаются в глаза и светильники. Они чёрного цвета, хотя в презентационном проекте были белыми — примерно такими же, как на уже действующей части променада. Сами плафоны тоже совсем не похожи на те, что стоят на старом участке и обозначены на проектных слайдах.