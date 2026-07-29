Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске и Аксае ликвидируют последствия шторма 22 аварийные бригады

Задействовали 24 единицы спецтехники, сообщили 29 июля в АО «Донэнерго».

По данным АО «Донэнерго», в Новочеркасске и Аксае последствия урагана устраняют 22 аварийные бригады — всего к работам привлечены 52 специалиста и 24 единицы спецтехники.

За минувшие сутки энергетики установили девять новых опор линий электропередачи и выполнили 91 заявку от потребителей на устранение повреждений электросетевого хозяйства. Работы велись как в частном секторе, так и на объектах городской инфраструктуры.

Восстановление электроснабжения ведётся в круглосуточном режиме и продолжится до тех пор, пока подача электричества не будет полностью переведена на штатную схему, подчеркнули в АО «Донэнерго».