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Корпус детской больницы открыли после ремонта в Нижнем Новгороде

В двухэтажном здании Областной детской больницы в «Квартале здоровья» заработало отделение боксированной педиатрии.

В Нижнем Новгороде после капитального ремонта открылся очередной корпус Областной детской клинической больницы в «Квартале здоровья». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Макс-канале.

В двухэтажном здании расположилось отделение боксированной педиатрии на 35 коек. Оно предназначено для лечения детей с трудно дифференцируемыми заболеваниями, а также с патологиями органов дыхания и пищеварения, включая муковисцидоз. В ремонт корпуса инвестировали свыше 250 млн рублей, оборудовав его сложнейшими системами вентиляции, фильтрации воздуха и бесконтактной подачи воды.

Всего за последние три года на комплексное обновление детской областной больницы направлено более 3,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин проверил работу ЦРБ Дивеева и Арзамаса.