Корпус детской больницы открыли после ремонта в Нижнем Новгороде

В двухэтажном здании расположилось отделение боксированной педиатрии на 35 коек. Оно предназначено для лечения детей с трудно дифференцируемыми заболеваниями, а также с патологиями органов дыхания и пищеварения, включая муковисцидоз. В ремонт корпуса инвестировали свыше 250 млн рублей, оборудовав его сложнейшими системами вентиляции, фильтрации воздуха и бесконтактной подачи воды.