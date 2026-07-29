Биолог предупредил о появлении ядовитых пауков в Москве

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Смертельно опасные пауки-каракурты мигрируют в московский регион из-за потепления и с продовольственными грузами с юга России, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
По словам биолога, среда обитания этих пауков неуклонно смещается к северу, и теперь каракурты, которых также называют «черными вдовами», осваивают улицы столицы и ее окрестностей. Раньше они встречались лишь на юге России, например, в степях Крыма, Дагестана и Волгоградской области, отметил эксперт.
«Причинами нашествия служит не только глобальное потепление, позволяющее им зимовать на севере, но и способность “путешествовать” с грузами. Яйцевые коконы и взрослые особи попадают в Москву с партиями южных овощей, фруктов и стройматериалов», — пояснил Федоров.
Он отметил, что яд хищника содержит альфа-латротоксин, поражающий нервную и сердечно-сосудистую системы человека.
«Укус вызывает резкую боль, мышечные судороги и одышку, а без своевременной медпомощи способен привести к летальному исходу», — предупредил биолог.
По словам Федорова, в качестве экстренной меры до прибытия врачей рекомендуется прижечь ранку головкой горящей спички, обеспечить пострадавшему покой и обильное питье. «Необходимо сразу же вызвать скорую или самостоятельно доехать до больницы, где введут противокаракуртовую сыворотку, что поможет избежать летального исхода», — заключил Федоров.