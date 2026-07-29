Биолог предупредил о появлении ядовитых пауков в Москве

По словам биолога, среда обитания этих пауков неуклонно смещается к северу, и теперь каракурты, которых также называют «черными вдовами», осваивают улицы столицы и ее окрестностей. Раньше они встречались лишь на юге России, например, в степях Крыма, Дагестана и Волгоградской области, отметил эксперт.