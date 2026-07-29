ЕР разработала новый «золотой» стандарт по поддержке студенческой семьи

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. «Единая Россия» разработала новый «золотой» стандарт по поддержке студенческой семьи, который будет внедрен в вузах с 1 сентября, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).
«Буквально на днях оформлены последние предложения для нового “золотого” стандарта, который формируется “Единой Россией” и будет с 1 сентября внедрен в вузах по поддержке студенческой семьи», — сказала Кузнецова, слова которой приводятся в канале фракции на платформе «Макс».
По ее словам, это режим одного окна: юридическая, психологическая консультации, поддержка по формированию льгот и оформлению льготных пособий в зависимости от ситуации.
«С Торгово-промышленной палатой мы договорились о консультациях по открытию ИП для студенческих семей, которые в этом направлении себя видят и хотят себя реализовать. Сейчас такой формат работы мы начали в 17 пилотных регионах», — подчеркнула вице-спикер.