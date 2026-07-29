Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕР разработала новый «золотой» стандарт по поддержке студенческой семьи

С 1 сентября в вузах введут новый стандарт поддержки студенческой семьи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. «Единая Россия» разработала новый «золотой» стандарт по поддержке студенческой семьи, который будет внедрен в вузах с 1 сентября, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).

«Буквально на днях оформлены последние предложения для нового “золотого” стандарта, который формируется “Единой Россией” и будет с 1 сентября внедрен в вузах по поддержке студенческой семьи», — сказала Кузнецова, слова которой приводятся в канале фракции на платформе «Макс».

По ее словам, это режим одного окна: юридическая, психологическая консультации, поддержка по формированию льгот и оформлению льготных пособий в зависимости от ситуации.

«С Торгово-промышленной палатой мы договорились о консультациях по открытию ИП для студенческих семей, которые в этом направлении себя видят и хотят себя реализовать. Сейчас такой формат работы мы начали в 17 пилотных регионах», — подчеркнула вице-спикер.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше