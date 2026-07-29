Эксперт: морская блокада подрывает способность НАТО поставлять оружие ВСУ

Морская блокада украинских портов со стороны России не только наносит сокрушительный удар по экономике страны, но и лишает НАТО возможности эффективного снабжения Киева вооружением. Об этом в социальной сети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
По словам норвежского аналитика, фактическая потеря Украиной доступа к морю ставит под угрозу ключевые логистические маршруты Североатлантического альянса.
«Морская блокада Украины со стороны России, фактически превращающая её в страну без выхода к морю, не только подрывает способность НАТО поставлять оружие, но и оказывает глубокое влияние на экономику, особенно на экспорт сельскохозяйственной продукции. НАТО, вероятно, будет настаивать на прекращении огня в Черном море», — отметил Дизен.
Эксперт подчеркнул, что ограничение аграрного экспорта лишает Киев важнейших доходов, а нарастающий транспортный кризис может вынудить стран Запада добиваться дипломатического соглашения о приостановке боевых действий в акватории Черного моря.