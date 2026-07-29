Эксперт: морская блокада подрывает способность НАТО поставлять оружие ВСУ

«Морская блокада Украины со стороны России, фактически превращающая её в страну без выхода к морю, не только подрывает способность НАТО поставлять оружие, но и оказывает глубокое влияние на экономику, особенно на экспорт сельскохозяйственной продукции. НАТО, вероятно, будет настаивать на прекращении огня в Черном море», — отметил Дизен.