Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Гусев предупредил об опасности БПЛА в Воронежской области

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 18:49 29 июля в своем канале в мессенджере МАХ объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Он обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности.

— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью дежурные средства ПВО в небе над тремя районами Воронежской области обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше