Главные новости к вечеру 29 июля 2026 года

Основателю Telegram Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму
Следственный комитет России инициировал уголовное преследование в связи с использованием чат-бота «Дайвинчик/Leo» в Telegram для вовлечения несовершеннолетних в диверсионно-террористическую деятельность. Основатель мессенджера Павел Дуров будет объявлен ФСБ в международный розыск, ему инкриминируется содействие террористической деятельности.
Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии
Согласно указу президента России Владимира Путина, временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова. Документ опубликован пресс-службой Кремля.
В Туле пытались убить директора компании по разработке БПЛА
В Туле в подъезде дома на улице Михеева неизвестный совершил покушение на местного предпринимателя. По данным РЕН ТВ, ранения получил директор компании по разработке БПЛА Андрей Ч. Бизнесмен госпитализирован с огнестрельными ранениями.
В подмосковном Чехове ввели локальный режим ЧС после налета БПЛА
В Чехове введен локальный режим ЧС после падения беспилотника на многоквартирный дом на улице Земской. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что никто не пострадал. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об уничтожении 81 БПЛА на подлете к столице.
Бывшему замминистра обороны Павлу Попову снизили срок наказания
Апелляционный суд смягчил приговор бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову, сократив назначенный ему срок с 19 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Денис Сагач. Попов осужден за хищения средств при строительстве парка «Патриот», получение взятки и хранение оружия.