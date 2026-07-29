Маслов: восстановлению виллы на Тельмана препятствует собственник участка под ней

«Работы там идут. Более того, уже подготовлен проект противоаварийных работ, — сообщил Маслов. — Собственник приходил к нам за разрешением. Но там выяснилась еще одна скверная деталь — земля под объектом в собственности у другого лица, и оно препятствует проведению работ на объекте. Во всяком случае, у собственника здания настроение — делать. А второй человек, не понимаю, откуда выискался».