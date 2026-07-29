Маслов: восстановлению виллы на Тельмана препятствует собственник участка под ней

Восстановлению исторического дома № 22 на улице Тельмана в Калининграде препятствует собственник земельного участка, на котором стоит это здание. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.
«Работы там идут. Более того, уже подготовлен проект противоаварийных работ, — сообщил Маслов. — Собственник приходил к нам за разрешением. Но там выяснилась еще одна скверная деталь — земля под объектом в собственности у другого лица, и оно препятствует проведению работ на объекте. Во всяком случае, у собственника здания настроение — делать. А второй человек, не понимаю, откуда выискался».
Напомним, что в сентябре 2023 года немецкая вилла, расположенная по адресу улица Тельмана, дом № 22 (кадастровый номер: 39:15:131820:70), получила нового собственника — компанию «Асгард». Двухэтажное историческое здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, изначально оценивали в 5 902 950 рублей.
Здание было заброшено не менее пяти лет и требовало серьезных ремонтных работ.
«Общая площадь дома — 181,7 кв.м, — говорилось в описании лота. — Перекрытия: деревянные (частично обрушены, деформированы). Материал стен: кирпич (частичное разрушение кирпичной кладки). Крыша: черепичная полувальмовая с мансардным этажом (частичная утрата крыши)».
Бывшие собственники не скрывали, что дом находится в аварийном состоянии и что будущему владельцу придется соблюдать обязательства по сохранению объекта. Кроме того, дом расположен на земельном участке (его кадастровый номер 39:15:131820:138), который не входит в состав лота и принадлежит третьему лицу.
Как сообщал «Руград», объект был выставлен на торги в рамках процедуры банкротства владельца — экс-главы «Внешпромбанка» Ларисы Маркус, осужденной в 2017 году на 9 лет лишения свободы за мошенничество и растрату 113,5 млрд рублей.
Отметим, что рядом с виллой находится сгоревшее здание универмага немецкой постройки (дом № 24).
В начале июля издание «Руград» сообщало, что земельный участок под зданием площадью 500 кв. м с 2013 года принадлежит московской компании «РС-Инвест» и не входил в лот по продаже виллы. Кроме того, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение калининградского арбитража об обязании компании «Асгард» провести ремонт дома № 22 (истцом выступала мэрия Калининграда). Более того, суд пришел к выводу, что горадминистрация не уполномочена требовать проведения ремонтных работ на ОКН.